UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar aşamasının kura çekimi gerçekleştirildi. 4. torbadan katılan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda ülkemizi Fenerbahçe'yle birlikte temsil edecek.
TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, H Grubu'nda yer alacak. Bordo-maviller Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
MAÇ TARİHLERİ
1. maç: 8 Eylül 2022
2. maç: 15 Eylül 2022
3. maç: 6 Ekim 2022
4. maç: 13 Ekim 2022
5. maç: 27 Ekim 2022
6. maç: 3 Kasım 2022
Diğer grup eşleşmeleri ise şu şekilde:
A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich.
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, FENERBAHÇE, AEK Larnaca.
C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki.
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise.
E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia.
F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz.
G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes.
H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, TRABZONSPOR.