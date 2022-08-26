UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden temsilcilerimizden Trabzonspor'un, gruplardaki rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer kura çekimine 4. torbadan katıldı. İşte Trabzonspor'un yer aldığı grup ve rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar aşamasının kura çekimi gerçekleştirildi. 4. torbadan katılan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda ülkemizi Fenerbahçe'yle birlikte temsil edecek.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, H Grubu'nda yer alacak. Bordo-maviller Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

1. maç: 8 Eylül 2022

2. maç: 15 Eylül 2022

3. maç: 6 Ekim 2022

4. maç: 13 Ekim 2022

5. maç: 27 Ekim 2022

6. maç: 3 Kasım 2022

Diğer grup eşleşmeleri ise şu şekilde:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich.

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, FENERBAHÇE, AEK Larnaca.

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki.

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise.

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia.

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz.

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes.

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, TRABZONSPOR.