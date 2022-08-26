Trabzonspor transfer haberi: Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Karadeniz Fırtınası'nda kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor'da gündeme gelen oyunculardan biri olan Yusuf Yazıcı'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma geri dönmesi için görüşmeler son aşamada... Üç sezon önce Lille'e transfer olan yıldız oyuncu, bugüne kadar bordo-mavililere 17.5 milyon euro bonservis geliri kazandırdı.

Yusuf'un kontratındaki, "2022- 23'te 1 maça 11'de çıkıp, 45 dakikadan fazla sahada kalırsa 1 milyon euro ödenir" maddesi de devreye girdi. Fotomaç'ın haberine göre Lille'in bu rakamı ödemek istemediği, bu nedenle Trabzon'un kiralama teklifine sıcak baktığı bildirildi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Yusuf'un imzaya gelmesi bekleniyor.