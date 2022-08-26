Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma geri dönmesi için görüşmeler son aşamada... Üç sezon önce Lille'e transfer olan yıldız oyuncu, bugüne kadar bordo-mavililere 17.5 milyon euro bonservis geliri kazandırdı.
Yusuf'un kontratındaki, "2022- 23'te 1 maça 11'de çıkıp, 45 dakikadan fazla sahada kalırsa 1 milyon euro ödenir" maddesi de devreye girdi. Fotomaç'ın haberine göre Lille'in bu rakamı ödemek istemediği, bu nedenle Trabzon'un kiralama teklifine sıcak baktığı bildirildi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Yusuf'un imzaya gelmesi bekleniyor.