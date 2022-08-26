Trabzonspor transfer haberi: Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan bordo-mavili ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavili ekipte golcü transferinde Jörgen Strand Larsen ismi öne çıktı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavili ekip, şu an yabancı kontenjanında boş olan 98 doğumlu veya daha küçük yaş grubundaki oyuncu transferi için Groningen forması giyen 22 yaşındaki forvet Jörgen Strand Larsen ile ilgileniyor. Jörgen Strand Larsen, geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 17 gol 2 asistlik katkı sağladı.

JÖRGEN STRAND LARSEN KİMDİR?

6 Şubat 2000 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Kariyerine Kvik Halden altyapısında başladı. 2017'de Milan'ın altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç futbolcu, 2020'den bu yana da Groningen forması giyiyor.

Forvet hattında görev yapan Larsen, 1.93 cm'lik boyuyla dikkat çekiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.