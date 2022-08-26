Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer döneminin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala Trabzonspor, çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin transfer listesinde bulunan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'da bonservisi bulunan Jerome Boateng, geleceği hakkında konusunda kararını verdi. Lyon sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan deneyimli stoperle yola devam etmek istemezken, Fransız basını oyuncunun kulübünde kalmayı planladığını yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

2021 yazında Bayern Münih ile sözleşmesi biten Jerome Boateng, Fransa Ligue 1 temsilcisi Olimpik Lyon ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisinde 27 maça çıkan Boateng, takımının vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.

"BİR GELECEĞİ YOK AMA..."

Fransız basınından L'Equipe, oyuncunun Lyon'da bir geleceğinin olmamasına rağmen kulübüne sadık kalarak mukavelesini tamamlamak istediğini yazdı.

Bu sezon ligde Ajaccio ile oynanan maça yedek başlayan 33 yaşındaki stoper, Troyes maçında kadroya bile giremedi.

"TRABZONSPOR'U REDDETTİ"

Jerome Boateng'in Lyon'da kalmak istemesi sebebiyle Trabzonspor'u reddettiği haberin detaylarında yer aldı.





JEROME BOATENG KİMDİR?

Jerome Boateng, 3 Eylül 1988'de Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Futbola Hertha Berlin altyapısında başlayan Boateng, 2007'de A takıma yükseldi. Yine aynı yıl Hamburg'a 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada başarılı bir 3 yıl geçiren Alman stoper, 2010 yazında Manchester City'e 12.5 milyon Euro'ya transfer oldu. 1 sezon sonra ülkesine geri dönen Boateng, 13.5 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e imza attı. 10 yıl Bavyera ekibinin formasını giyen Boateng, 2021'de Olimpik Lyon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2023'te sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...