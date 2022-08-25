Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin son olarak, Lille forması giyen eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllık kiralamak için anlaşmaya vardığı bildirildi. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlattı. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz Fırtınası, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği ile harekete geçen bordo-mavili yönetim, bonuslarla birlikte 18.5 milyon euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı için Lille'i markaja aldı.

Bir süredir çok gizli bir şekilde yürütülen çalışmalarda mutlu sona ulaşıldı. Geçen sezonu Rus kulübü CSKA'da kiralık geçiren 25 yaşındaki Trabzonlu yıldızın kiralanması konusunda Fransız kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldı.

TRABZON'A DÖNMEYİ ÇOK İSTEDİ

Çocukluk hayali olan Trabzonspor'da şampiyonluk yaşama fırsatını geçen sezon, Rusya'ya giderek kaçıran Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a dönüş için çok istekli olduğu öğrenildi. Lille Kulübü ile kiralama konusunda 300 bin euro'ya anlaşma sağlandı. Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığı Lille'de kendini yalnız hisseden Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı transferini bugün açıklayacak.