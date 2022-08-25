Bordo-mavililerde gündem forvet transferi... Hücum hattını Andreas Cornelius ile birlikte Alexander Sörloth'tan kurmak isteyen Trabzonspor, RB Leipzig ile temaslarını sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Alman ekibi, Norveçli futbolcuyu satmak isterken, Karadeniz temsilcisi kiralama formülü üzerinde duruyor. 26 yaşındaki futbolcunun da RB Leipzig'de forma şansı çok azaldı. Timo Werner'in Chelsea'den ayrılıp Leipzig'e dönmesiyle birlikte Sörloth takımda 4. forvet konumuna düştü. Trabzonspor da tam bu anda Almanya'dan ayrılmayı düşünmeyen yıldız golcü ile temasa geçti.