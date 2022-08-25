UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Kura çekimine katılan Ajax CEO’su Edwin van der Sar, Ahmetcan Kaplan ve Naci Ünüvar ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda gerçekleştirilen kura çekimine önemli isimler katıldı. Yıldızlar geçidine sahne olan organizasyonda kura çekiminin ardından Ajax CEO'su Edwin van der Sar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'dan transfer ettikleri Ahmetcan Kaplan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan van der Sar, "Hala genç bir oyuncu. Büyük bir potansiyeli var. Hızlı, güçlü ve ayakları gayet iyi bir oyuncu. Gelişimine devam edeceğini umut ediyoruz. Genç oyuncuları Avrupa futboluna kazandırma konusunda iyi bir durumdayız ve Ahmet Can için de aynısının olacağını umut ediyorum" diye konuştu.

"FANTASTİK BİR GRUPTA YER ALDIK"

Kura çekiminin ardından yer aldıkları grubu değerlendiren tecrübeli isim, "Fantastik bir grupta yer aldık. Liverpool, Napoli, Rangers harika taraftarları ve oyuncuları olan takımlar. Çok zor olacak. Çok ciddi bir şekilde savaşmamız ve iyi oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

NACİ ÜNÜVAR AÇIKLAMASI

Tecrübeli isim, Trabzonspor'a transferi söz konusu olan Naci Ünüvar için ise "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur" diye konuştu.Edwin van der Sar'ın bu açıklaması, Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a kiralık transferinin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.

