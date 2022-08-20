ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray - Fernando, Fredy - N'Dao, Adriano, Larsson - Haji Wright
TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Denswil, Hugo, Eren - Doğucan, Dorukhan, Bakasetas - Djaniny, Trezeguet - Cornelius
TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 53. RANDEVUDA
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.