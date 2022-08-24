UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavili ekip ilk maçı 2-1 kaybettiği için Devler Ligi'ne veda etti ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Bu sonuçla beraber Şampiyonlar Ligi'ne 27 yıl aradan sonra ilk kez Türk takımı gönderemiyoruz. İşte haberin detayları...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında Kopenhag'ı ağırlayan Trabzonspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkını elde edemedi.



Trabzonspor'un elenmesiyle 27 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımı yer alamayacak. En son 1995-96 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımları yer alamamıştı.



O sezon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Rosenborg'a ilk maçta 3-0 yenilmiş; ikinci maçı 3-1 kazanmasına karşın Şampiyonlar Ligi bileti alamamıştı.

Bu sene 31. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına 3. kez katılamadık.



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