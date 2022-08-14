Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı!
Spor Toto Süper Lig'de iki maç sonunda 6 puana ulaşan Trabzonspor, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Bordo mavililer, Devler Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.08.2022- 09:48
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve denge çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç ile sona erdi.