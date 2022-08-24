Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında evinde Kopenhag'la 0-0 berabere kaldı. Devler Ligi'ne veda eden Fırtına'da maç sonu Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Gerçekten çok üzgünüz. Hak ettiğimizi, iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sabır gerektiren bir oyun ve bunun meyvelerini maç içinde bazı pozisyonlarla topladık. Çok üzgünüz. Djaniny'nin de canı sağ olsun. Bu futbolun içinde olan bir şey. Avrupa Ligi'nde inşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Zor bir dönem geçiriyoruz. Ayağa kalkacağız."