Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Trabzonspor, Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Pozisyon bulmada eksiklik yaşayan bordo-mavili ekip, sıkıntıyı büyük bir transferle çözmeyi planlıyor. Fırtına, Paris Saint German'den ayrılması kesin gözüyle bakılan Brezilyalı Rafinha ile ilgileniyor. | Trabzonspor haberleri (Ali GENÇ - aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan bordo-mavili ekip, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası transfer harekatına geçti. Gol yollarında sorun yaşamasa da pozisyon zenginliği bakımından aşağıda kalan Fırtına, sorunu çözmek için büyük bir isimle ilgileniyor.

Fransa League 1'de forma giyen Rafinha, Trabzonspor'un radarında. Dünyaca ünlü yıldız ismin Paris Saint German'den ayrılması kesin gözüyle bakılıyor. Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre Brezilyalı oyuncu için Trabzonspor, farklı bir proje olabilir.

RAFINHA KİMDİR?

Brezilyalı merkez orta saha, altyapıyı Barcelona'da tamamladı. Yıllarca burada forma giyen yıldız isim ayrıca Celta Vigo, Inter, Real Sociedad ve PSG formalarını da terletti. 29 yaşındaki Rafinha'nın değeri 9 milyon euro olarak biliniyor.