Trabzonspor'da Abdullah Avcı Kopenhag maçı öncesi konuştu! Marek Hamsik ve Anastasios Bakasetas oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Marek Hamsik ve Anastasios Bakasetas'ın son durumuyla ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. Avcı'nın yanı sıra futbolculardan Abdülkadir Ömür de açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kopenhag'da oyun olarak belki kazandık ama skor olarak kazanamadığımız bir oyunda kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu. Yarın akşam, muhteşem Trabzonspor taraftarının hem hücumda hem savunmada bizlere vereceği destekle beraber umarım gruplara kalacağız."

"Topun geriye gitmesine tepki vermek oyuncuyu telaşa sokabilir, ancak buna gerek yok. Çünkü bu oyunu tutmak ve kontrol etmek için. Rakip, ikinci bölgede bekleyen bir takım. Bu sebeple böyle bir planlama olabilir."

"Çalışmalarımızı yaptık, hazırlıklıyız, geçen haftadan da pratiğimiz var, en iyi şekilde zihnimizle, konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye yazmak için çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor."

"Umarım Trabzonspor ve şehir için tarihi günlerden biri olacak. Bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz"

"Marek Hamsik bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumuna bakacağız ama zor gibi gözüküyor."

"Yediğimiz gollerde konsantrasyon eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor maçında 1.5 pozisyonda 5 gol yedik. Top bir yerlerine çarptı önlerinde düştü."

"Enis Bardhi ve Marc Bartra'nın aksilik olmazsa yarın sahada olacağını düşünüyoruz."

Çok konsantre olmuş durumdayız. Trabzon şehrine, taraftarına, sonra Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Oyuna ve taktiğe sadık kalarak elimizden geleni yapacağız."

"En iyi maç önündeki maçtır. Bir sonraki maç hiçbir zaman planın içine alınmaz. Galatasaray'la ilgili bir gram çalışma ve konuşma olmadı."

"Transfer devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu da çalışmalar yapıyor. En iyisini oyuna, oyun planına atmak istiyoruz"

"Benim ilk hedefim şampiyon olmaktı. Biz şampiyon olduktan sonra, Şampiyonlar Ligi sürecini düşünmeye başladık. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca tüylerimiz diken diken oldu. Herkesin hayal ettiği bir arena."

Abdülkadir Ömür: "Geçen hafta oyun olarak karşılığını aldığımız fakat skor olarak karşılığını alamadığımız bir maç oynadık. Oyuna ve taktiğe sadık kalarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız."

" Taraftarımıza ihtiyacımız var. Onlar tribünde iyi olduğu zaman biz de bunu hissediyoruz. Umarım turu atlayıp gruplara kalmayı başarırız. Gruplara kalmak için konsantrasyonumuzu üst seviyede tutuyoruz."

"90 dakika boyunca taktiğimize sadık kalarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın Trabzonspor taraftarına çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Umarım tur atlayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarabiliriz."