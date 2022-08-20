Sezona iyi başlayan bordomavililer, Süper Kupa Finali'nde Sivasspor'u mağlup ettikten sonra Süper Lig'de de İstanbulspor ve Hatayspor engellerini aşmıştı. Hafta arası Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a deplasmanda kaybeden Abdullah Avcı ve öğrencilerinin yeni hedefi Antalyaspor. Son şampiyon Trabzonspor, bugün 21.45'de Akdeniz'de zorlu bir deplasmana çıkıyor. Karadeniz temsilcisinin hedefi bugün de kazanarak hem ligde yoluna dolu dizgin devam etmek hem de Avrupa Kupası karşılaşması öncesinde moralini üst düzeye çıkarmak.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencileriyle bir konuşma yaparak bu karşılaşmanın önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Büyük takımlar için kazanma alışkanlığı çok önemlidir. Lige çok iyi başladık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Antalyaspor ligin futbol tarzı olan takımlarından biri. Başında da geleceğin önemli antrenörlerinden biri olacak Nuri Şahin var. O çok çalışkan ve rakibi iyi analiz eden biri. Baştan sona dikkatli olmalıyız. Oyun kültürümüz bizim rakiplerimize göre en büyük avantajımız. Bunu da Antalyaspor'a karşı iyi kullanacağız" diye konuştu.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Fernando, Soner, Ndao, Adriano, Ghacha, Wright.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Cornelius.

53. RANDEVU

İki takım daha önce 52 defa karşı karşıya geldi. Bordomavililerin galibiyet sayısında 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Fırtına 95 gol attı. 53 gol yedi. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.