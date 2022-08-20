Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Sezon başı Antalya'da maç oynamak ister misiniz deseler, istemezsin. Saat geç de olsa hala sıcaklık devam ediyor. Nefes almadığımız bir maç trafiği var, olacak. Bu süreçte de Hamsik ve Visca'yı kaybettik. Ancak elimizdeki oyuncularla devam etmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Lig maçlarından sonra buraya kadar geldik. Antalyaspor beğendiğim güçlü bir ekip, Nuri hoca takımını pozitif bir şekilde götürüyor.

Geçen sene onlarla 3 maç oynadık, oyunları da oyuncuları da aynı ve bizimle benzer özellikleri var. Büyük takım reaksiyonu veren bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz.