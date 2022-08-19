Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşan bordo-mavililer, gözünü tekrardan lige çevirdi.

Süper Lig'de ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılan Fırtına, deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu belirledi. Trabzonspor'un resmi sitesinden, kafilede yer alan isimler açıklandı.