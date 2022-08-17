TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok adım adım Trabzon'a! O teklife 'evet' dedi

Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluk yaşayan ve transfer döneminde de adından söz ettiren Trabzonspor, çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz yıl Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Umut Bozok'u kadrosuna katmak isterken, yaptığı son teklif de belli oldu. Golcü oyuncu, yapılan teklife olumlu dönüş verdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 06:40