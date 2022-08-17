Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezona da 2'de 2 yaparak başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok adım adım Trabzon'a! O teklife 'evet' dedi
Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluk yaşayan ve transfer döneminde de adından söz ettiren Trabzonspor, çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz yıl Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Umut Bozok'u kadrosuna katmak isterken, yaptığı son teklif de belli oldu. Golcü oyuncu, yapılan teklife olumlu dönüş verdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Fırtına, 3 kulvarda yarışabilecek bir kadro için transferde gaza bastı.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilirken yönetim, Umut Bozok defterini yeniden açtı.