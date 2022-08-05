TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına fırsat peşinde! Florian Grillitsch ve Xeka...

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, 3 kulvarda yarışacak bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin ilk günlerinde birçok ismi kadrosuna katan bordo-mavililer, hızını kesse de fırsat transferleri için pusuya yatmış durumda... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağ stoper isteği bilinirken, şartların oluşması halinde orta sahaya da bir takviye gelecek. Trabzonspor'un listesindeki isimler ise Florian Grillitsch ve Xeka. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 06:40