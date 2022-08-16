UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bir teknik adam olarak oyunla ilgilendiğim için oyundan mutlu olmuş belki skor alamadık ama oyun anlamında mutluyum. Ayığımızdaki toptan ve duran toptan gol yedik, ilk yarıda 2 tarafa da dalgalı gitti. 2. Yarıda dominant oyunu sergiledik. Topa tamamen hakim oldu, topa sahip olmada üretmede iyiydik. Bir sonraki maç için sağlıklı mesajlar verdik. Ortam çok güzel, rakibin ciddi tarafı baskı ve şiddetli faul yapması.

2. Maçta da Trabzonspor'un taraftarı o ortamı yapacaktır. Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Sabırlı akıllı şekilde dominant olduğumuzu gördük. Tacı dahi doğru değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, harika mesajlar veriyor takım. 2 maçta destekleriyle beraber gruba kalacağımızı düşünüyorum. Dersimize ekip halinde çalışıyoruz, 2 ayaklı bir maç son dakikada duygularla hareket edemeyiz, zaman zaman oyuncunun duygusu vardır, planlara sadık kalmak gerekiyor, bu kadar seyirci ortamında şiddetli baskı yapabilen takıma karşı doğru oynayabildik. Basit hata bu seviyede cezalandırılabiliyor.

Hafta sonunda Antalya maçına hazırlanacağız, tekrar içerideki maça bakacağız. Takım gelişiyor, taraftarımızla Şampiyonalar Ligi'nde olmak en büyük isteğimiz. Bartra daha dün katıldı, gelen oyuncularının verilerini alıyoruz ona göre plan yapıyoruz. Djaniny en değerli oyuncularımızdan bir tanesi, oyundan son derece memnunum.