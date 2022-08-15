Trabzonspor'un genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'dan YKS başarısı

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, YSK sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu. Genç file bekçisi sahip olduğu başarı ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 18:28