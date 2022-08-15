Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'ün tek golüyle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok için yeni hamle! Transferde tek şart...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan son şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği arttı. Son olarak Marc Bartra'yı kadrosuna katan ve Montassir Lahtimi ile de anlaşma sağlayan bordo-mavililerde gözler forvet transferine çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ileri uca takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Umut Bozok'u yeniden gündemine aldı. (TS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan bordo-mavililer, yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katan bordo-mavililer, son olarak Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı renklerine bağladı.