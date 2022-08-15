TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Umut Bozok için yeni hamle! Transferde tek şart...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan son şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği arttı. Son olarak Marc Bartra'yı kadrosuna katan ve Montassir Lahtimi ile de anlaşma sağlayan bordo-mavililerde gözler forvet transferine çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ileri uca takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, Umut Bozok'u yeniden gündemine aldı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 11:09