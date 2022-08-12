Fırtına'nın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı!
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta?
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları!
YÖKDİL SİNAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI YÖKDİL 2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Guzman için resmi açıklama geldi! Beşiktaş ve transfer... Guzman için resmi açıklama geldi! Beşiktaş ve transfer... 11:35
F.Bahçe yönetiminden Batshuayi sözleri! F.Bahçe yönetiminden Batshuayi sözleri! 11:34
Galatasaray’a Belotti müjdesi! Galatasaray’a Belotti müjdesi! 11:11
Sörloth için tarih verildi! F.Bahçe... Sörloth için tarih verildi! F.Bahçe... 10:27
Fırtına'nın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı! Fırtına'nın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı! 10:06
Aslan'da stoper harekatı! İşte yapılan teklif Aslan'da stoper harekatı! İşte yapılan teklif 09:56
Daha Eski
Cimbom transferde gözünü kararttı! Fener istedi G.Saray alıyor Cimbom transferde gözünü kararttı! Fener istedi G.Saray alıyor 09:49
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 09:48
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Beşiktaş'tan stoper hamlesi! 09:35
Belotti için flaş sözler! "Bambaşka bir oyuncu" Belotti için flaş sözler! "Bambaşka bir oyuncu" 09:16
"F.Bahçe istediğini aldı!" "F.Bahçe istediğini aldı!" 09:01
Aslan için Icardi iddiası! Aslan için Icardi iddiası! 01:48
SON DAKİKA