Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaşacak.
Maç öncesi bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz'ün, yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahamızda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçı öncesinde futbolcumuz Dorukhan Toköz yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır." denildi.
Bilgilendirme— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 12, 2022
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahamızda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçı öncesinde futbolcumuz Dorukhan Toköz yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır. pic.twitter.com/s4zAhKuDjY