Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip maçın 32. dakikasında Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip maçın 32. dakikasında Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜ

(Fotoğraf: beIN Sports'tan alınmıştır)