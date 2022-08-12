Trabzonspor Hatayspor maçında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!
Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip maçın 32. dakikasında Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 21:40 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022- 21:46
Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavili ekip maçın 32. dakikasında Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İŞTE VAR'DAN GELEN GÖRÜNTÜ
(Fotoğraf: beIN Sports'tan alınmıştır)