Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçta Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Maçın 39. dakikasında Edin Visca girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Boşnak oyuncu pozisyondan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Humerus kemiğinde kırık tespit edilen Edin Visca, 2 ay sahalardan uzak kalacak. İşte o pozisyon. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada Edin Visca talihsiz bir sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcu, kolunun üzerine ters bir şekilde düştü ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HUMERUS KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ!

Boşnak oyuncunun humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Edin Visca, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beinSports'tan alınmıştır.