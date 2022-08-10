Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi kimdir? Enis Bardhi kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda forma giydi?

Trabzonspor'un transferini açıklamaya hazırlandığı Enis Bardhi, bordo-mavili taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, "Enis Bardhi kimdir? Enis Bardhi kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda forma giydi? Enis Bardhi hangi bölgelerde oynuyor? İşte detaylar...

Enis Bardhi ismine dair yapılan araştırmalar sürerken, futbolcu hakkında ayrıntılı bilgilere erişmek isteyenler haberimizi okuyabilir...

ENIS BARDHI KİMDİR?

Enis Bardhi, 2 Temmuz 1995 tarihinde Makedonya Üsküp'te dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 67 kilo olan Enis Bardhi, sağ ayağını kullanmaktadır. Futbolcunun oynadığı mevki ise orta sahadır. 27 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da 148 karşılaşmada görev aldı. Bardhi bu maçlarda 23 gol, 13 asist üretti. Bardhi özellikle ceza sahası dışından çektiği şutlarla dikkat çekiyor. Oyuncu ayrıca Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 44 maçta görev aldı ve 9 gol kaydetti.