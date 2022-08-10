Trabzonspor Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, rakibini 2-0 mağlup etti. Fırtına ikinci hafta Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip zorlu mücadele öncesinde Abdullah Avcı'nın önderliğinde çalışmalarına devam etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 22:25