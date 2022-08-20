Antalyaspor Trabzonspor maçında penaltı kazandı! İşte o müdahale

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin 39. dakikasında Vitor Hugo'nun Haji Wright'a yaptığı müdahale sonrası ev sahibi ekip penaltı kazandı. Bordo-mavililer pozisyon öncesinde ofsayt bekledi. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 39. dakikasında Vitor Hugo'nun Haji Wright'a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Bordo-mavililer pozisyon öncesinde ofsayt beklerken, VAR incelemesi sonucu ofsaytın olmadığı anlaşıldı.

Topun başına geçen Wright, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

İşte Vitor Hugo'nun Wright'a müdahalesi:





PENALTI ÖNCESİ OFSAYT İTİRAZI!

Penaltı pozisyonundan hemen önceki pas için bordo mavili oyuncular ofsayt itirazında bulunmuştu ancak VAR'dan gelen görüntüde Wright'ın ofsaytta olmadığı görüldü.

İşte VAR çizgisi:







*Görüntüler beIN Spors'tan alınmıştır.