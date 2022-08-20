Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 39. dakikasında Vitor Hugo'nun Haji Wright'a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Bordo-mavililer pozisyon öncesinde ofsayt beklerken, VAR incelemesi sonucu ofsaytın olmadığı anlaşıldı.
Topun başına geçen Wright, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
İşte Vitor Hugo'nun Wright'a müdahalesi:
PENALTI ÖNCESİ OFSAYT İTİRAZI!
Penaltı pozisyonundan hemen önceki pas için bordo mavili oyuncular ofsayt itirazında bulunmuştu ancak VAR'dan gelen görüntüde Wright'ın ofsaytta olmadığı görüldü.
İşte VAR çizgisi:
*Görüntüler beIN Spors'tan alınmıştır.