Altınordu altyapısından yetişen ve top koşturabileceği bir takım arayışına giren genç oyuncu Enis Destan, geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'da sadece 1 maça çıkabilmişti.

Abdullah Avcı'nın bu sezon kadroda düşünmediği genç oyuncu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu.

Warta Poznan'a kiralık gitti

Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen ve çok fazla forma şansı bulamayan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın Warta Poznan Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."