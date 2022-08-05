Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Ferhat, Melih, Topalli, İbrahim, Abazaj.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor maçında süre alamıyor.