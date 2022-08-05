İstanbulspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Trabzonspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda heyecan İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlıyor... Son şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk oluyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 21:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022- 21:00