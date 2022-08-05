TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için yaptığı teklif belli oldu!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için yaptığı teklif belli oldu!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde özellikle stoper arayışları devam ederken takımın genç stoperi Ahmetcan Kaplan için ise flaş bir gelişme yaşandı. Hollanda ekibi Ajax, Ahmetcan Kaplan için bordo-mavili yönetime 10 milyon Euro teklif etti. İşte Ajax'ın Trabzonspor'a yapmış olduğu teklif ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Mehmet Cem Çakır| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2022- 09:11 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022- 09:19