Trabzonspor'da İstanbulspor maçı öncesi sürpriz gelişme yaşandı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Ajax'ın Ahmetcan Kaplan için yaptığı teklif belli oldu!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde özellikle stoper arayışları devam ederken takımın genç stoperi Ahmetcan Kaplan için ise flaş bir gelişme yaşandı. Hollanda ekibi Ajax, Ahmetcan Kaplan için bordo-mavili yönetime 10 milyon Euro teklif etti. İşte Ajax'ın Trabzonspor'a yapmış olduğu teklif ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor'da İstanbulspor maçı öncesi sürpriz gelişme yaşandı.
Stoper transferi yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililerde, Ahmetcan Kaplan'a dev talip çıktı.
Özellikle Abdullah Avcı'nın gelişiyle daha fazla forma şansı bulan Kaplan adeta sergilediği performansla tam not almıştı.