Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

Geçen sene güzel bir hikaye yazdık. Bugün de yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz.

İstanbulspor hayatımın okulu gibiydi. 4 sene futbolculuk, 2 şampiyonluk, daha sonra 4.5 sene yardımcı antrenörlük, teknik sorumluluk. Harika bir camia; tarihiyle, okuluyla, geçmişiyle. Tekrar Süper Lig'e çıktıkları için tebrik ediyorum.

Geçen hafta burada Süper Kupa'yla başladık. Bu hikayeyi zenginleştirmek istiyoruz. Bugün lige iyi başlayıp, sonra da Şampiyonlar Ligi için hedef koymak istiyoruz.