İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda heyecan İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başlıyor... Son şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Ferhat, Melih, Topalli, İbrahim, Abazaj.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor maçında süre alamayacak.