Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'la kozlarını paylaştı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Andreas Cornelius ve 86'da Stefano Denswil kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor sezona 3 puanla başladı. İstanbulspor ise haftayı puansız kapattı.
Ligin ikinci haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.
GOL! 16. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.
29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
46. dakikada Ali Yaşar'ın soldan ortaladığı topa İbrahim Yılmaz ceza sahası içinde kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
63. dakikada Kağan Miray Bağış'ın sağdan ortasına altıpas önünde iki rakibinin arasından yükselen İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
GOL! 86. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Denswil ceza sahası içinde meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-2.
90+2. dakikada Cornelius'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.
Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.