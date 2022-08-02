Trabzonspor, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir isim geldi.
Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor! Mertens için eski takım arkadaşı Hamsik devrede
Trabzonspor transfer haberi: Hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekipte şu anda sözleşmesi elinde olan Dries Mertens ismi gündeme geldi. Yıldız oyuncu için eski takım arkadaşı Marek Hamsik de devreye girdiği ve Mertens'le bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)
Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, İtalyan ekibi Napoli ile yollarını ayıran Belçikalı golcü Dries Mertens için harekete geçti.
Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira da Trabzonspor'un Mertens transferi için Belçika ekibi Antwerp ve İtalyan temsilcisi Salernitana ile yarış halinde olduğunu yazdı.