Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, İtalya'nın köklü kulübü Empoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 2022-2023 sezonunda 3 kupada mücadele edecek Trabzonspor, Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i kadrosuna katmıştı. Fırtına'da yeni transferlerin performansı da merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Torino ile hazırlık maçı yapmış ve 3-0 mağlup olmuştu. Fırtına, bir başka İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçı yapacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Nwakaeme ile yollarını ayıran Trabzonspor sol kanadı Trezeguet ile doldurmuştu. Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil'i de kadrosuna katan Trabzonspor, yeni sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Empoli maçı 25 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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