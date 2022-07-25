Avcı raporu verdi! 4 bölgeye transfer
Hamsik'ten Şampiyonlar Ligi sözleri!
Yatılı öğrenciler için pansiyon (yurt) ihtiyaç listesi ve valiz hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler!
Lise kayıt tarihleri ne zaman? Lise kaydı için gerekli evraklar neler?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Evander'e dev teklif! G.Saray'dan Evander'e dev teklif! 09:59
Transferi duyurdular! F.Bahçe'den Boupendza bombası Transferi duyurdular! F.Bahçe'den Boupendza bombası 09:47
Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? 09:42
Flaş G.Saray sözleri! "Doğru bir 6 numara bulamazsa..." Flaş G.Saray sözleri! "Doğru bir 6 numara bulamazsa..." 08:35
F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu! F.Bahçe Plea'ya teklifini sundu! 00:55
Aslan Portekizliden haber bekliyor! Aslan Portekizliden haber bekliyor! 00:26
Daha Eski
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:09
F.Bahçe'den Berisha ve Samatta kararı! F.Bahçe'den Berisha ve Samatta kararı! 00:03
Aslan'da Kuzeyli rüzgarı! Görüşmeler başladı Aslan'da Kuzeyli rüzgarı! Görüşmeler başladı 23:48
Ismael stoper transferi istiyor! Hedefteki isim... Ismael stoper transferi istiyor! Hedefteki isim... 23:47
Avcı raporu verdi! 4 bölgeye transfer Avcı raporu verdi! 4 bölgeye transfer 23:37
Önce Rıdvan şimdi Kartal! Önce Rıdvan şimdi Kartal! 23:28
SON DAKİKA