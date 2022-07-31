Trabzonspor şehre Süper Kupa ile döndü!
Sivasspor’u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor kafilesi bugün şehre döndü. Trabzon Havalimanı'nda az sayıda taraftar tarafından karşılanan Trabzonspor kafilesi, Süper Kupa'yla birlikte kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 31.07.2022- 17:33
Trabzon Havalimanı'nda az sayıda taraftar tarafından karşılanan Trabzonspor kafilesi, Süper Kupa'yla birlikte kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
Kafilede Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra bazı futbolcuların bulunmadığı gözlendi.
Öte yandan Bordo-mavililer, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında müzesine götürdüğü Süper Kupa'yı yeni sezon öncesi Sivasspor'u 4-0 yenerek 3. kez kazanmayı başardı.