Trabzonspor şehre Süper Kupa ile döndü!

Trabzonspor şehre Süper Kupa ile döndü!

Sivasspor’u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor kafilesi bugün şehre döndü. Trabzon Havalimanı'nda az sayıda taraftar tarafından karşılanan Trabzonspor kafilesi, Süper Kupa'yla birlikte kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2022- 17:33