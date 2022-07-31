İşte Sabah yazarı Ahmet Çakar'ın o yazısı:

"Trabzonspor dün gece büyük bir gövde gösterisi yaptı. İlk 20 dakika hariç maçı kontrol etti, gollerini attı ve Sivasspor'u sahadan sildi. Bir kez daha gösterdi ki haftaya başlayacak sezonun en ciddi favorisi Trabzonspor... Sebeplerine gelince: Öncelikle oturmuş bir kadrosu var. Nwakaeme'yi kaybettiler ama belki ondan daha fazla ses getirecek Trezeguet'i aldılar. Özellikle ilk yarının ikinci bölümünde tek başına önemli işler yaptı. Bir diğeri ise Cornelius... Kim ne derse desin şu anda Türkiye'nin en etkili santrforu. Ağır gibi görünüyor ama çok koşuyor. Hantal gibi görünüyor ama tek vuruşlarda mükemmel. Mesela attığı ilk gol; kornerden gelen topu daha yere düşmeden ayak içiyle kaleye vurabiliyor. İkinci golde de kokuyu aldı. Kabul Ali Şaşal bacak arasından kaçırdı ama Cornelius'un orada olabilmesi çok önemli. Kaleci Uğurcan'ıyla geçen sezonun önemli isimlerinden Bakasetas'la, Trabzonspor cidden bu sezonun bir numaralı favorisidir. Larsen diye bir sağ bek almışlar. Önemli bir ligden (İtalya) geldi ve 40'ın üzerinde de Danimarka Milli Takımı'nda oynadı ama iddia ediyorum Türkiye'de pek az insan tanırdı. Dün gece baktık ki sanki 40 yı-l lık Trabzonsporlu. Defansta da ofansta da dengeli. Üstelik golünü de attı. İlk maçta taraftarla gönülbağını kuruverdi. Mete Kalkavan; Türkiye'nin belki de en onurlu hakemi. Arkadaşlarına yapılan haksızlıkta dik durdu. Dün gece de bir kaç faul yanlışı dışında iyi maç yönetti diyebilirim. Verdiği iki penaltıda da birinin VAR yardımı ile olduğunu söylemek zorundayız, haklıydı..."