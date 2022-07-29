Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon öncesi sağ stoper bölgesine takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Trevoh Chalobah ismine gündemine aldı. İngiliz oyuncu, Trabzonspor'un şampiyonluk gönderisini de beğendi. İşte detaylar...

Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı… Bordo-mavililerin İngiliz devi Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncuyu renklerine bağlamasının an meselesi olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını Chelsea'nin Chalobah için kiralık olarak takımdan ayrılacağını yazmış olması, transferin gerçekleşmesini güçlü kılıyor.

Trevoh Chalobah'ın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirtiliyor ancak Trabzonspor transferde kiralama yöntemine başvuracak. Chalobah İngiliz Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giydi. Chelsea formasıyla 2021-2022 sezonunda 30 karşılaşmada görev alan savunmacı 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TRABZONSPOR'U BEĞENDİ

Trabzonspor'un Trevoh Chalobah transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz stoper sosyal medya hesabından Trabzonspor'un şampiyonluk gönderisini beğendi.