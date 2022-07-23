Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, İtalyan ekibi Torino ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi bordo-mavili takım 3-0 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Avusturya kampında İtalyan ekibi Torino ile karşı karşıya geldi. Torino mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

İtalyan ekibinde golleri 20 ve 22. dakikalarda Radonjic, 54. dakikada Demba Seck kaydetti.

EREN ELMALI SAKATLANDI

Maçın 30. dakikasında Eren Elmalı geçirdiği sakatlıktan sonra yerini Stefano Denswill'e bıraktı.

Fırtına gelecek hazırlık maçında bir diğer İtalyan ekibi Empoli ile 25 Temmuz Pazartesi saat 19:00'da karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ