Yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor.
Bordo mavililerde, takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
Bu doğrultuda, Trabzonspor'un devre arasında Altınordu'dan kadrosuna dahil ettiği Enis Destan'a talip çıktı.
Bordo mavililerde fazla forma şansı bulamayan genç yetenek için Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze devreye girdi.
Polonya basınında yer alan habere göre, Gornik Zabrze'nin, 20 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Enis Destan geçen sezon TFF 1. Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
Bordo mavili formayı yalnızca 1 kez giyebilen genç yıldız, skor katkısı sağlayamadı.
Enis Destan'ın güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.85 boyundaki forvetin sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.