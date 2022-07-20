TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu Enis Destan'a Gornik Zabrze talip oldu!

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerde, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda, Fırtına'nın genç yıldızı Enis Destan'la ilgili sürpriz bir haber geldi. 20 yaşındaki futbolcuya Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'nin talip olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 12:19 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 12:23