Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper, kale ve hücum hattı için sürerken İtalya ve Uruguay'dan dün sürpriz bir iddia geldi...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya Uruguaylı maestro! Gaston Pereiro...
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bordo mavililer, yeni bir 10 numara arayışına geçti. Uruguay basınına göre, Fırtına'nın İtalya'da küme düşen Cagliari'den ayrılmak isteyen Gaston Pereiro'yla ilgilendiği öne sürüldü. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Serie A'dan düşen Cagliari'nin ofansif orta sahası Gaston Pereiro'nun takımdan ayrılmak istediği belirtilirken, oyuncuya talip olan takımlar arasında Trabzonspor'un ön plana çıktığı vurgulandı...
Fotomaç'ın Uruguay basınından derlediği haberde, "Trabzonspor küme düşen Cagliari'den ayrılmak isteyen Pereiro'yla ilgileniyor" denildi.