Hertha Berlin'de kaptanlık pazubandını da takan Boyata'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Belçikalı stoper, geçen sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkıp; 1 gol 2 asistle oynadı.