Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Styrger Larsen'in renklerine bağlamıştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da gözler Boyata'da!
TRABZONSPOR HABERİ: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gözler stoper hamlesine çevrildi. Bordo-mavililerde bu doğrultuda öne çıkan isim ise Boyata oldu. İşte son gelişmeler...
Stefano Denswil'in de bonservisini almıştı. Karadeniz temsilcisi sezon başlamadan önce savunmanın göbeğini de güçlendirmeyi hedefliyor.
Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili ekibin kadrosunda 5 stoper bulunuyor.