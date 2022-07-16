📺Yeni sezon öncesinde Slovenya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 2. hazırlık maçında Slovacko ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Slovacko maçını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Slovenya'daki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Fırtına, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
TRABZONSPOR - SLOVACKO İLK 11'LER
Trabzonspor: M. Taha, Larsen, Ahmetcan, Hugo, Eren, Berat, Hamsik, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny
Slovacko: Nguyen, Doski, Hofmann, Kadlec, Danicek, Reinberk, Holzer, Havlik, Travnik, Petrzela,Vecheta
TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇTAKİ İLK GOL
SLOVACKO SKORU 2-0'A GETİRDİ