TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da tek gündem stoper! Dedryck Boyata...

Kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Trabzonspor, yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olması nedeniyle alternatifli bir takım kurmak istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı sağ stoper istediğini dile getirirken, gündeme gelen son isim ise Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 06:40