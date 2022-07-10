Trabzonspor'da transfer çalışmaları stoper odaklı devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da tek gündem stoper! Dedryck Boyata...
Kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Trabzonspor, yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olması nedeniyle alternatifli bir takım kurmak istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı sağ stoper istediğini dile getirirken, gündeme gelen son isim ise Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Şimdiye kadar listesindeki birçok oyuncuyla görüşen bordo-mavililer sonuç elde edemedi.
Son olarak Marlon'un tercihini İtalyan ekibi Monza'dan yana kullanması üzerine tekrar arayışa geçildi...