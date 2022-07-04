Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda savunmaya yapılacak takviyeler merak konusuyken yeni bir gelişme yaşandı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Kaan Ayhan ve Marlon Santos hamlesi! Son teklif yapıldı
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, 4 isimle kadrosunu güçlendirdi. Trezeguet'le de prensip anlaşmasına varan bordo-mavililerde gözler stoper hamlesine çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kaan Ayhan ve Marlon Santos'un ismini verirken, alternatif olarak ise Marc Bartra'yı düşünüyor. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trezeguet'yi renklerine bağlayan Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrildi..
Abdullah Avcı'nın maliyetli oyuncu tercihini bu yönde kullanmak istemesi üzerine yönetim, uzun zamandır gündemde olan Kaan Ayhan ve Marlon için son bir hamle daha yapma kararı aldı.