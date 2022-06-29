Son şampiyon Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavili takım için, Fransızlardan flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Fırtına, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Fransız basını, Lille'e geri dönen 25 yaşındaki 10 numaranın Trabzonspor'a dönmek istediğini yazdı. Fırtına'nın Yusuf'u 1 yıllığına kiralayacağı dile getirildi. CSKA Moskova'da kiralık geçirdiği sezonun ardından bonservisinin bulunduğu Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı ile ilgili Fransız basını sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre; 25 yaşındaki 10 numara eski takımı Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Orta sahasını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fırtına'nın Yusuf'u 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürülüyor. Fransa'ya transfer olduktan sonra da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle sık sık görüşen Yazıcı'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

2024'TE SONA ERİYOR

Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen Yusuf'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'te son buluyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon olarak gösteriliyor.

17.5 MİLYON EURO + EDGAR

Moskova'da oynadığı 12 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlayan Yusuf'u Trabzonspor, Lille'e 17.5 milyon euro + Edgar karşılığında satmıştı.