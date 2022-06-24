Stoper takviyesi için önceliği Shakhtar'lı Marlon'a veren Trabzonspor, daha önce ilgilendiği bir ismi yeniden gündemine aldı.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da stoper transferinde rota yeniden Bartra!
Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililer yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ise hız verdi. Fırtına'da gündeme yine Marc Bartra geldi. İşte tüm detaylar... (TS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre Marlon'un taliplerinin artması üzerine, B planı hazırlayan bordo-mavililer, Real Betis'li stoper için yeniden hamle yapma kararı aldı.
Sözleşmesi 2023'te biteceği için kulübünün ancak satma fikrine açık olduğu futbolcu üzerine bütçe hazırlanmaya başladı.