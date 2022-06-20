TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yeni takımı belli oldu! Nwakaeme'nin alacağı maaş...

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bordo mavili takımdan ayrıldı. Nijeryalı oyuncu için başta Fenerbahçe olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin ilgilendiği iddia ediliyordu. Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin açıklama gelmişti. Deneyimli futbolcunun yeni takımı ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2022- 19:02 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022- 19:02