Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın talipleri artıyor. Bu sezon şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan başarılı futbolcu için en ciddi aday konumunda Fiorentina var. Öte yandan Yunan basını ise transfer ateşini yaktı. İşte ayrıntılar...

Anastasios Bakasetas Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 9 gol ve 8 asistlik katkı yaparak Fırtına'nın skor yükünün önemli bir bölümünü çekti. Yunan yıldızın ismi sezon sonunda birçok takımla anılmaya başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Transferde ona ilgi var" dediği öğrenilmişti. 28 yaşındaki orta saha, Yunanistan Milli Takımı ile oynadığı son iki maçta da fileleri sarsmayı başarmıştı.

1.81 boyundaki yıldızla ilgilenen takımın Fiorentina olduğu ortaya çıkmıştı. Yunan medyası da Bakasetas'ı sıkça manşetine taşımaya devam ediyor. Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre; Yunanistan'da yayın yapan Spor Time Gazetesi de Bakasetas'a Fiorentina forması giydirdi.

PİYASA DEĞERİ 9.5 MİLYON €

28 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro. Yıldız ismin 2024 yılına kadar sözleşmesi var.